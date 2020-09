Incendio in zona industriale a Stabbia

Si è verificato un incendio alle prime ore della mattina di oggi, martedì 22 settembre, in una ditta di Stabbia. Nella frazione del comune di Cerreto Guidi si sono alzate le fiamme e un denso fumo nero da una azienda che si occupa di riciclo. L'area è quella della zona industriale in via dell'Acquerata. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Empoli e Firenze Ovest, con il supporto di una autobotte anche dal distaccamento di Montecatini Terme (Pistoia). L'incendio che ha coinvolto un macchinario posto nel piazzale di una ditta specializzata nel recupero e nel riciclo del legno. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono da accertare.