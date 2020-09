Le biblioteche comunali Mugello e Valdisieve partecipano al "BiblioPride"

Vari appuntamenti nell'ambito dello SDIMM E' la settimana del "BiblioPride" e anche le biblioteche comunali di Mugello e Valdisieve (SDIMM) hanno in serbo varie iniziative, per grandi e piccini. Organizzata dall'AIB, l'iniziativa nazionale è promossa per valorizzare la funzione e l'attività delle biblioteche, funzione e attività che anche, e soprattutto, in tempo di emergenza Covid, si sono rivelate preziosissime se non fondamentali per la vita culturale e sociale delle persone.

Ecco gli appuntamenti delle biblioteche comunali SDIMM in occasione del "BiblioPride":

PALAZZUOLO SUL SENIO Mercoledì 23 settembre, ore 16.00 "FavoLINO - lettura a colori": lettura all'aperto in Piazza Strigelli (piazza antistante la biblioteca) della favola che parla della nostra biblioteca e del suo fattorino Lino; a seguire i bambini potranno inventare un "FAVOLOSO"LINO, attraverso la loro immaginazione: un modo fantasioso per far conoscere ai bambini, attraverso queste momenti divertenti e fantasiosi, come funziona la loro biblioteca. Attività organizzata dalla Cooperativa di Comunità "la C.I.A. - Cultura Innovazione Ambiente"

VICCHIO Giovedì 24 settembre, ore 17.00 "Creiamo in libertà!": laboratorio creativo per liberare la fantasia, in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca; per bambini di età 4-8 anni.

PONTASSIEVE Sabato 26 settembre, dalle ore 15.30 "#BiblioPride in #BiblioPonte!": una giornata presso la biblioteca comunale con i nostri amici libri, per grandi e piccini. Prenotazione obbligatoria presso la biblioteca comunale (Tel. 055 8360255)

BORGO SAN LORENZO Sabato 26 settembre, Parco di Villa Pecori Giraldi, ore 11.00 "La biblioteca va in giardino": lettura animata e laboratorio creativo per ascoltare storie e divertirsi al parco...portate pennarelli o astucci! Prenotazione obbligatoria presso la biblioteca comunale (Tel. 055 8457197). Sulla Pagina Facebook della biblioteca: post "Novità per i più piccoli! Venite a scoprire quante storie nuove sono arrivate in biblioteca!"

SCARPERIA E SAN PIERO Sabato 26 settembre, ore 11.00 "La chiocciolina e la balena": laboratorio creativo per bambini di età 3-8 anni, ispirato al libro di Julia Donaldson, che sarà pubblicato sui profili Facebook e Instagram delle due biblioteche (San Piero a Sieve e Scarperia). Inoltre durante la settimana verranno pubblicizzati sui profili Facebook e Instagram delle biblioteche i nostri scaffali dedicati ai più piccoli: "Novità per piccoli e grandi lettori", "Rodari 100"

Fonte: Unione Comuni Mugello - Ufficio Stampa