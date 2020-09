Masterclass internazionale di pianoforte e concerti a Fucecchio

Dal 24 al 27 settembre Fucecchio ospiterà una serie di eventi musicali dedicati al pianoforte ed alla musica classica.Protagonisti saranno giovani talenti provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla Masterclass Internazionale di pianoforte tenuta dal M° Alessio Cioni,concertista di pianoforte e responsabile dell'Associazione Culturale SilVer e dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli.

Il Corso,della durata di quattro giorni,si terrà presso lo splendido Palazzo della Volta della Fondazione Montanelli Bassi e si articolerà attraverso una serie di lezioni con inizio giovedì 24 settembre con chiusura il giorno domenica 27 ore 21.30 con il Concerto dei partecipanti e la consegna dei Diplomi.

Parallelamente negli stessi giorni sempre presso la Fondazione Montanelli Bassi si terranno concerti serali inseriti nel Festival Pianistico Internazionale dedicato a Ferruccio Benvenuto Busoni e tenuti da giovani pianisti di grande talento. Venerdì 25 settembre si esibirà Andrea Tamburelli,giovane talento milanese,che eseguirà musiche di L.v. Beethoven, F. Chopin, F. Liszt e C. Debussy. Sabato 26 sarà la volta di Arianna Salvalaggio ed Arianna Castellani,due pianiste vincitrici di Concorsi Nazionali ed Internazionali nonostante la giovanissima età:eseguiranno musiche di W.A. Mozart,F. Chopin,C. Debussy e S. Prokofiev. Domenica 27 ore 19.30 suonerà Matteo Bortolazzi,giovane pianista che eseguirà musiche di L.v. Beethoven,F. Liszt e F. Chopin.

"Fucecchio per quattro giorni diventerà il Cuore della Musica per pianoforte - spiega il M° Alessio Cioni - con eventi imperdibili per tutti. La Masterclass vedrà la partecipazione di tanti giovani studenti ed appassionati e segnerà un'occasione per approfondire alcuni dei maggiori capolavori della letteratura per pianoforte attraverso intense lezioni quotidiane. Il Festival inoltre rappresenterà una punta di diamante per queste bellissime giornate con l'esibizione di alcuni dei più straordinari talenti del panorama pianistico nazionale.In un periodo così arduo segnato da incertezze e difficoltà questi appuntamenti con giovanissimi pianisti rappresenteranno una "rinascita" culturale ed una speranza nelle nuove generazioni che potranno dimostrare la loro infinita bravura ed il loro amore per il pianoforte regalandoci musica magnifica: non a caso il Festival è dedicato al Principe dei Pianisti,l'empolese Ferruccio Benvenuto Busoni. Ringrazio sentitamente l'Amministrazione Comunale di Fucecchio,l'Assessore alla Cultura Daniele Cei per la Sua partecipazione e per il grande interesse dimostrato nella realizzazione del progetto,il Dott. Alberto Malvolti e la splendida Fondazione Montanelli Bassi per la gradita disponibilità e collaborazione,Sara de Il Melo Allegro e Sonia di Maison Mamì per la squisita ospitalità attraverso le loro bellissime strutture ricettive.Confido in un'ampia partecipazione di pubblico ai singoli eventi musicali".

Ai concerti si potrà partecipare solo con prenotazione obbligatoria e gli eventi seguiranno tutti i protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid - 19.

Per informazioni e prenotazioni contattare Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni Associazione Culturale SilVer 3332708867 3333764731 orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com www.alessiocioni.com/orchestra-busoni

Fonte: Ufficio Stampa