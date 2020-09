Montespertoli: cittadinanza a Segre e benemerenza a Volontari Insieme

La presidente Giulia Pippucci ha convocato il Consiglio Comunale che si svolgerà al Centro per la Cultura del Vino 'I Lecci', per garantire le misure di sicurezza, straordinariamente di mercoledì alle ore 19.00 il 23 settembre 2020.

I punti all'ordine del giorno sono organizzati in due sedute distinte:

alle ore 19.00 sarà conferita la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre per il suo impegno instancabile come opera di testimonianza degli orrori della Shoah a favore della memoria.

La pergamena con la cittadinanza sarà poi consegnata alla Senatrice Segre in un secondo momento in quanto non sarà presente al Consiglio Comunale.

A seguire sarà conferita la civica benemerenza alle associazioni del gruppo 'Volontari Insieme per Montespertoli' per l'aiuto prezioso e fondamentale che hanno dato a tutta la cittadinanza nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

Dopo una breve pausa alle 21.15 ricomincerà la seduta del Consiglio con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 30 luglio 2020;

2. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000;

3. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito al controllo della fauna selvatica nel territorio del Comune di Montespertoli;

4. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito allo stanziamento di ulteriori somme per sgravio TARI;

5. Esternalizzazione dei servizi archivistici e concessione del servizio di digitalizzazione ed accesso telematico alle pratiche edilizie;

6. Adozione del piano di recupero denominato “Corbinaia” per interventi di sostituzione edilizia con contestuale deruralizzazione di edifici agricoli;

7. approvazione Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 19 del regolamento di contabilità;

8. Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 relative alle attività dei Servizi alla persona.

Entrambe le sedute sono aperte al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare nel limite dei posti disponibili.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa