Palazzo Medici Riccardi, visite guidate e attività per famiglie

Proseguono a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, visite guidate e attività per famiglie, a cura di Mus.e e col sostegno di Tenderly, grazie alle quali si può andare alla scoperta della residenza privata dei Medici prima e dei Riccardi poi. 'Visita a Palazzo Medici Riccardi' e 'A casa Medici nel Quattrocento' sono le due proposte a cui poter partecipare tutti i sabati e le domeniche, prenotandosi obbligatoriamente all’indirizzo info@palazzomediciriccardi.it o al numero 055 2760552 (dal lunedì al venerdì h 9.00 – 13.30), indicando nome – cognome – giorno e orario desiderato (11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00). Guidati dai mediatori culturali Mus.e, i visitatori, divisi in piccoli gruppi per ragioni di sicurezza, potranno fare un salto nel passato.

'Visita a Palazzo Medici Riccardi' vedrà protagonisti Cosimo il Vecchio, Piero il Gottoso e Lorenzo il Magnifico, figure di assoluto rilievo in ambito sia culturale sia politico, capaci di disegnare la storia della Firenze del Quattrocento e di dare impulso alla fioritura del Rinascimento fiorentino, come testimonia la Cappella dei Magi, sacello prezioso al primo piano del palazzo affrescato sapientemente da Benozzo Gozzoli.

La visita, aperta a giovani e adulti e della durata di 50 minuti, prende avvio dall’esterno, al fine di apprezzare le peculiarità architettoniche dell’edificio (progettato nel 1444 da Michelozzo e con celebri varianti michelangiolesche), per poi proseguire nel cortile e nel giardino ed evocare qui le tappe dell’ascesa medicea. Il percorso si conclude con la visita della sfavillante Galleria degli Specchi, che consente di approfondire la “seconda età” del palazzo corrispondente all’acquisto a metà Seicento e alla successiva residenza della famiglia Riccardi.

'A casa Medici nel Quattrocento' consente di esplorare i meandri del palazzo che, nato come residenza privata della famiglia Medici negli anni Quaranta del Quattrocento, diventa il fulcro della vita della famiglia fino al trasferimento in Palazzo Vecchio nel 1540. Qui abitava Cosimo il Vecchio, vi trascorrevano le loro giornate Lorenzo e Giuliano e vi si insedierà poi Alessandro de’ Medici, primo Duca di Firenze.

La visita, pensata per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni e della durata di 50 minuti, propone un percorso che, dalla panca di via e dall’originaria loggia “per commodo e ragunanza de cittadini” (poi inglobata nel palazzo) al raffinato cortile interno e all’orto domestico destinato a diventare giardino, segue l’itinerario di un anonimo redattore d’inventario di fine Quattrocento. Si andrà alla scoperta di cantine, appartamenti privati, cappelle e scrittoi, “munitioni”, soffitte e terrazzini rispolverando, grazie a testi, immagini, ma anche suoni e profumi, “frammenti di un discorso mediceo” che ancora oggi è, a buon diritto, magnifico.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze