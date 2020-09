Remaschi ancora sindaco di Coreglia Antelminelli: vince per un soffio

Appena terminato il suo mandato come assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi diventa sindaco (per un soffio) a Coreglia Antelminelli, città che ha governato per diversi mandati dal 1996 al 2005.

Remaschi ottiene la maggioranza con 1.492 voti, 54 voti in più del diretto avversario Giorgio Franco Daniele, fermo a 1.438.

La decisione della candidatura di Remaschi era arrivata dopo il no a una possibile ricandidatura nel Consiglio regionale. Remaschi lasciò in rottura il Pd per poi tornare in campagna elettorale nella Val di Serchio.