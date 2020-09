Sgambata al Castello di Sonnino: Montespertoli valorizza lo sport

Lo scorso sabato pomeriggio,12 settembre, il Parco Urbano si è riempito di bambini e bambine alla scoperta dello sport. Tante associazioni del territorio hanno risposto e i bambini hanno potuto provare tanti sport diversi. La Giunta Mugnaini quest'anno ha raddoppiato ed ha pensato anche agli adulti e per sabato 26 settembre è stata organizzata una giornata di promozione dello sport.

La giornata inizierà con orario dalle 7 alle ore 12 con sedute di ginnastica dolce che si svolgeranno nelle aree a verde del Parco Urbano.

Già nei giorni scorsi è stata pubblicata dal Comune di Montespertoli una manifestazione d'interesse alla ricerca di associazioni, che hanno sede sul territorio, interessate a fare da guida con la propria competenza per la mattina.

Nel pomeriggio, alle 17, prenderà avvio da Piazza dei Machiavelli una esperienza campestre di nome "Sgambata intorno al Castello" con percorso tra i vigneti e gli oliveti del Castello di Sonnino. Il percorso prevede una distanza di circa 5 km e all'arrivo sarà organizzato da parte dei proprietari del Castello un piccolo snack di ristoro.

"Vi aspettiamo la mattina per un risveglio con l'aria frizzante e la sera per percorrere qualche chilometro, all'aria aperta godendo in entrambi i momenti del nostro bel panorama." annuncia Paolo Vignozzi, Assessore allo sport.

L'iscrizione sia per la mattina che per il pomeriggio è obbligatoria ed è gratuita, contattando l'Ufficio Sport del Comune al numero 0571600230 oppure scrivendo una email a cultura@comune.montespertoli.fi.it entro venerdì 25 settembre ore 10.00. Per tutti i partecipanti ci sarà una piccola sorpresa.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa