Si riunisce il consiglio comunale di Certaldo

Mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 19,15 in prima convocazione ed alle ore 19,30 in seconda, in video-conferenza, si terrà il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

La seduta potrà essere comunque seguita, come di consueto, anche in diretta su https://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Questo l’ordine del giorno

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

1) VERBALI SEDUTE DEL 05.06.2020-14.07.2020-29.07.2020 – Lettura ed approvazione.

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 – Variazione.

3) BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Variazioni.

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI –PETIZIONI

4) CONSIGLIO COMUNALE – Ulteriore bando pubblico per concessione di contributo economico ad imprese per l’emergenza sanitaria da coronavirus – Esame mozione presentata dai consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

INTERROGAZIONI

5) CONSIGLIO COMUNALE – Via di Bruceto – Esame interrogazione presentata dal capogruppo Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.

6) CONSIGLIO COMUNALE – Servizio scuolabus e itinerari mancanti – Esame interrogazione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

COMUNICAZIONI

7) COMUNICAZIONI DEL SINDACO

8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa