Sosta abusiva nei posti riservati ai mezzi elettrici in ricarica, oltre 50 sanzioni

262 postazioni controllate e 52 sanzioni in una settimana. È questo il resoconto dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Firenze alle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Nel mirino il rispetto del divieto di sosta previsto per consentire appunto la ricarica dei mezzi. Il servizio che ha visto un potenziamento dei controlli della Polizia Municipale nelle postazioni con anche più passaggi quotidiani, è stato messo in campo in occasione della Settimana Europea della Mobilità per una maggior tutela della mobilità elettrica.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa