Sostegni-bis, Pd entusiasta per il consigliere. Su Fucecchio: "Lavorare per radicamento sul territorio"

Il Pd Empolese Valdelsa guarda ai numeri e non alle aspettative. Il risultato della riconferma di Enrico Sostegni, con 3.871 preferenze in più rispetto al 2015, mette in secondo piano anche l'ipotesi di un assessorato o di una carica più alta per il futuro Consiglio regionale toscano. Vero è che Sostegni numericamente ha fatto meglio dei candidati Pd della circoscrizione Firenze Centro e anche di quelli di Pisa. A supportarlo "una squadra "che ha puntato molto su Enrico e sulle preferenze", come confermato in conferenza dal segretario Pd dell'Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini. Prima dei dati Mazzantini ha voluto ricordare Denise Latini, a un mese dalla prematura scomparsa, 5 anni dopo la sua candidatura nelle file del Pd proprio per le Regionali.

Il Pd più forte tra gli 11 comuni è quello di Capraia e Limite, che con 1.961 voti (di cui 1.390 a Sostegni, ex sindaco della località che si affaccia sull'Arno), quello più debole a Fucecchio, dove è al 29% e in coalizione è sorpassato dal centrodestra. Mazzantini oltre agli elogi si rivolge anche ai punti difficili: "Serve un maggior radicamento sul territorio, penso al caso di Fucecchio, il dato era già emerso un anno fa, conferma il contesto che registra un orientamento non episodico. Bisogna lavorare in maniera costante con una presenza capillare e una proposta più convincente". Mazzantini critica inoltre l'aspetto della chiamata alle armi contro il nemico della Lega: "Non possiamo invocare sempre il voto per paura, rischiamo nel caso in cui la destra avesse un candidato moderato e credibile". Il Pd degli 11 comuni del circondario rimane primo partito in zona con preferenze altissime: "Credo nella preparazione e nella programmazione politica, vale anche per attrarre giovani, vanno saputi coinvolgere" ha affermato Mazzantini.

In ogni caso la volata di Sostegni e di Giani è stata "bella perché sofferta". Mazzantini spiega che "il Pd capitalizzerà il risultato provando a stare tra la gente, con un rapporto costante". "Sono felice per Italia Viva, mi dispiace per Sinistra Civica Ecologista che non ce l'ha fatta per un soffio. Sono sicuro che Giani saprà valorizzare l'apporto delle liste, questa è un'altra tappa di ricostruzione del campo dopo il disastro a livello nazionale del 2018".

Sostegni, felice per la vittoria, ha voluto rimarcare che al di là di eventuali incarichi "le priorità dell'Empolese Valdelsa sulla sanità, sui trasporti, sull'economia siano priorità della Regione Toscana. Vogliamo un impegno preciso sulle scadenze principali".

Elia Billero