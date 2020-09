Tornano i 'pomeriggi insieme' della Calamita

Finalmente riaprono le porte del Centro di Aggregazione la Calamita. Dopo il periodo di sospensione delle attività del Centro, a causa dell’emergenza sanitaria, in piazza Salvo d’Acquisto si cerca di tornare alla normalità. Da lunedì 14 settembre, infatti, sono ricominciati i “Pomeriggi insieme”, un momento di incontro per i più piccoli, suddiviso in uno spazio dedicato allo svolgimento dei compiti ed uno ricco di laboratori creativi, di manipolazione, arte riciclo creativo, di cucina, di movimento e di musica (per info 3664121229).

Inoltre, come già accaduto lo scorso anno, sarà possibile iscriversi ad un doposcuola specializzato su appuntamento con la dott.ssa Rossella Costante (3498464497). Oltre ai “pomeriggi insieme, altri momenti di incontro riprenderanno nel mese di ottobre. I responsabili del Centro ricordano che per ciascun evento in programma vigeranno il massimo rigore ed il rispetto delle misure previste dai protocolli anti contagio così come accaduto durante l’organizzazione dei centri estivi nel luglio scorso.

La prima domenica di ottobre, poi, alle ore 12.30, si terrà il “Pranzo Anniversario” per celebrare l’apertura del Centro di Aggregazione, raccogliendo fondi finalizzati al sostentamento dei progetti dell’associazione. (per info e prenotazioni chiamare Saro 3408520075 o Eligio 3478684481 entro il 1 ottobre).

Fonte: Ufficio Stampa