Accendi d’oro, accendi la speranza: porta storica illuminata per la lotta contro la leucemia

Firenze aderisce anche quest’anno alla campagna internazionale di sensibilizzazione ‘Accendi d’oro, accendi la speranza’ a sostegno di bambini e adolescenti malati di tumori e leucemie. Da venerdì a domenica la porta storica in piazza Beccaria si tingerà d’oro a testimonianza della vicinanza della città a tutti i bambini e agli adolescenti in lotta con la malattia e all’associazione Noi per Voi OdV. La particolare illuminazione è a cura di Silfi spa.

“Il Comune sostiene questa iniziativa a sostegno dei bambini e degli adolescenti malati di tumori e leucemie - ha detto l’assessore a Welfare Andrea Vannucci -. Firenze si schiera al fianco delle famiglie che si trovano ad affrontare percorsi di terapia, malattia e guarigione dei propri figli. Il nostro obiettivo è lanciare un messaggio forte che va nella direzione di far percepire ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie che non sono soli”.

L’edizione 2020 della campagna promossa a livello mondiale da Childhood Cancer International, in occasione del ‘Settembre d’oro dell’oncoematologia pediatrica’, rinnova l’impegno alla sensibilizzazione delle Istituzioni e della cittadinanza sulle problematiche riguardanti l’oncoematologia pediatrica.

In Italia sono circa 2.200 le nuove diagnosi ogni anno, un bambino su 5 non ha una terapia disponibile, i due terzi dei guariti saranno soggetti a pesanti effetti collaterali a lungo termine causati dal trattamento subito: almeno il 50% dei farmaci usati per combattere la malattia non è autorizzato per l’uso pediatrico. FIAGOP onlus è la Federazione italiana che rappresenta gran parte delle associazioni di genitori presenti su tutto il territorio nazionale, impegnate a sostenere i bambini e gli adolescenti colpiti da cancro e le loro famiglie durante il lungo e difficile percorso della malattia. La Federazione è membro fondatore della Rete Internazionale CCI (www.childhoodcancerinternational.org) e fa parte di un gruppo pan-europeo di associazioni di genitori e fondazioni no-profit denominato Unite2Cure www.unite2cure.orgecollabora con l’associazione italiana ematologia oncologia pediatrica AIEOP (www.aieop.org).

Gli hashtag dell’iniziativa per condividere le immagini delle illuminazioni sui social network sono #GoGold2020 #accendidoro #accendilasperanza.

L’iniziativa ha il patrocinio di Ministero della Salute, Parlamento europeo, CONI, CIP, FISPES, AIEOP. Gli enti sportivi dovrebbero confermare la partecipazione alle iniziative di alcuni campioni. Con piacere comunichiamo che FIAGOP ha individuato,

Il giovanissimo, ma già noto aspirante ornitologo classe 2007, Francesco Barberinida Acquapendente, nominato alfiere della Repubblica italiana, sarà il testimonial della campagna. A 13 anni, Francesco ha già scritto vari libri e vanta partecipazioni a programmi televisivi, con interviste, tra gli altri, a Piero Angela.

