Agricolando, sabato e domenica gran finale

Ultimi due giorni di festa alla frazione di Dogana (Castelfiorentino FI) con “Agricolando”, festa di vita rurale che tra stand enogastronomici, esposizione di animali e “dirette social” si svolgerà a partire dal pomeriggio di sabato 26 settembre fino a domenica sera.

Organizzata dal locale Circolo Arci in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, “Agricolando” prevede quest’anno un programma predisposto nel pieno rispetto delle normative Covid 19, evitando pertanto quelle iniziative che possano comportare assembramenti (in particolare di bambini) e invitando le persone ad adottare tutte le precauzioni del caso (uso della mascherina, distanziamento sociale).

Avvio, dunque, da sabato pomeriggio (ore 16.00) con il mercatino enogastronomico, che si svilupperà lungo via Otto Marzo con la partecipazione di numerosi espositori e la presenza di prodotti tipici a km zero. In evidenza salumi, formaggi, l’immancabile porchetta, birra artigianale, una speciale “patata” prodotta nelle nostre colline e fritta sul posto, e – in via eccezionale rispetto alla territorialità locale dei prodotti – il “gelato thailandese”.

In Via Deledda sarà inoltre presente un mercatino di oggettistica varia, dove i visitatori potranno approfittare per confezionare anzitempo un regalo originale, personalizzare il proprio guardaroba o l’arredamento di casa. Nell’area a verde del Circolo, ci sarà inoltre – come di consueto – una esposizione di animali da cortile, per la gioia di tutti i bambini. In serata, possibilità di cenare al Circolo Arci con “pizza al metro” senza servizio al tavolo (anche da asporto).

Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 10.00 (fino alle 20.00), si rinnoverà la presenza del mercato enogastronomico e di oggettistica varia, nonché l’esposizione di animali. Sempre dal mattino di domenica (e per l’intera giornata), opportunità di provare un giro in carrozza alla scoperta dell’ambiente circostante. Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16.30, un giovane produttore di Castelfiorentino farà una “diretta” su facebook per spiegare come si coltiva lo zafferano. Per chi intende sfidare la dea bendata della fortuna, la manifestazione prevede anche il gioco della “Ruota”, con in palio numerosi premi.

Il circolo Arci sarà aperto a pranzo e a cena con “pizza al metro”.

Abbiamo riflettuto molto sulla fattibilità della festa – osserva Daniele Di Lucia, consigliere comunale - ma alla fine abbiamo voluto organizzare ugualmente l'evento con un pizzico di coraggio, per dar modo alle famiglie di ritrovare qualche giornata di serenità all'aria aperta, e nel contempo dare una mano ai commercianti ambulanti che in passato si sono impegnati per far crescere la festa e che vengono praticamente da diversi mesi di interruzione delle loro attività. Abbiamo cercato comunque di adeguare il format della manifestazione a una versione più soft, nel rispetto delle prescrizioni covid”.

“Questa festa – sottolinea l’Assessore all’Agricoltura, Alessio Onnis – rappresenta ormai da alcuni anni uno degli appuntamenti di spicco per l’intera popolazione di Castelfiorentino, e in particolare della frazione di Dogana, che l’ha ideata, promossa e organizzata come occasione per stare insieme all’aria aperta e nel contempo riscoprire un po’ del nostro passato. Un evento che quest’anno è stato opportunamente riadattato per motivi di sicurezza, ma che ha saputo preservare la sua vocazione a rivolgersi a persone di tutte le età, dagli adulti ai bambini”.

Per ulteriori informazioni sulla festa: 333.3523857 (Elisa) e la pagina facebook di Agricolando.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa