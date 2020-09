Al Campo dei Meli la quinta Esposizione nazionale canina aperta a tutte le razze

E’ in programma domenica 27 settembre la 5° Esposizione nazionale canina di Limite sull'Arno. La competizione si svolgerà al Campo dei Meli in via P.Togliatti. L'appuntamento è alle ore 8.30 per le iscrizioni, in attesa dell'inizio previsto alle ore 10.30 circa.

Il costo per la partecipazione è di 15 euro per i cani non di razza e di 18 euro per quelli di razza. L'esposizione sarà aperta a tutte le razze, con o senza certificato che sfileranno di fronte ad una giuria composta da professionisti del settore.

Per informazioni è possibile telefonare al 328 5439563.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni attuali. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa