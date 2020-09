Domenica 27 settembre apre il nuovo polo scolastico a Casciana Terme. Per l’occasione l’Amministrazione ha organizzato un open day dedicato alla cittadinanza: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà possibile visitare la nuova scuola. Per il rispetto dei protocolli anticontagio, sarà possibile accedere alla struttura solo su prenotazione.

Sarà un pomeriggio a porte aperte dove i cittadini saranno guidati dal personale del comune alla scoperta del plesso scolastico, realizzato secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale e di efficientemente energetico, con consumi ad impatto quasi zero e materiali eco-compatibili.

Sottolineiamo l’importanza della prenotazione, in quanto chi non provvederà a registrarsi, tassativamente non potrà accedere alla struttura nel rispetto dei protocolli di sicurezza da osservare.

Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 25 settembre. E' possibile prenotare dalle 09.00 alle 13.00 e domani, giovedì, anche dalle 15.30 alle 17.30. Telefono: 0587/68753

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio stampa