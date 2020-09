CCI Italy vuole trasferire 21 dipendenti da Montelupo a Bergamo, incontro in Regione

I problemi della CCI Italy, azienda del settore Oil&Gas con sede a Montelupo fiorentino, sono stati al centro dell'incontro promosso, su richiesta delle rganizzazioni sindacali e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, dall'Unità di crisi della Regione.

All'incontro, che si è svolto in videoconferenza, hanno partecipato il sindaco di Montelupo Paolo Masetti, le organizzazioni sindacali di categoria, la Rsu e i rappresentanti dell'azienda. Le organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro contrarietà alla decisione dell'azienda di trasferire, nel giro di poche settimane i 21 dipendenti della sede di Montelupo nello stabilimento di Bergamo.

Raccogliendo la preoccupazione dei sindacati, Regione e Comune hanno chiesto con forza di ripensare alla decisione di trasferimento, che non appare giustificata da valide motivazioni.

L'azienda ha però ribadito la volontà di procedere con il trasferimento, rifiutandosi anche di considerare la possibilità di mettere in atto forme di sostegno per i lavoratori o il ricorso a forme di home working.

L'incontro si è concluso quindi senza alcuna apertura al confronto da parte ell'azienda e con un forte invito, rivolto ai rappresentanti dell'azienda dalle istituzioni, di riconsiderare ulteriormente la decisione ed evitare così un impatto sociale ed economico negativo per la regione e il territorio.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa