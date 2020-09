Coronavirus, 25 casi nell'Asl Sud Est: 4 in una scuola di Arezzo

La situazione dalle ore 14 del giorno 22 settembre alle ore 14 del giorno 23 settembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella Asl Toscana sud est 25 nuovi casi.

PROVINCIA AREZZO (11 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Arezzo

Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, ambito scolastico

Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico

Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, ambito scolastico

Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico

Uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Bibbiena

Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

Donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Chitignano

Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Cortona

Uomo di 68 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dall'Inghilterra

Comune di sorveglianza Montevarchi

Uomo di 67 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza San Sepolcro

Donna di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall'Albania, asintomatica

PROVINCIA DI GROSSETO (8 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Grosseto

Bambino di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Uomo di 23 anni ricoverato in M.I. Ospedale di Grosseto

Comune di sorveglianza Monte Argentario

Donna di 60 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Donna di 83 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune di sorveglianza Capalbio

Uomo di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Comune di sorveglianza Castel del Piano

Uomo di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

PROVINCIA DI SIENA (5 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Chiusi

Donna di 41 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

Comune di sorveglianza Montepulciano

Donna di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Ragazza di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico

Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, ambito scolastico

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 26 contatti per i casi di Arezzo, 6 contatti per i casi di Grosseto, 18 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.124 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 11 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 12 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.065 tamponi.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa