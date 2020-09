Coronavirus, positivo il mister della Amatori Capanne

La squadra di calcio Amatori Capanne vede tra le sue fila molti calciatori in quarantena e in attesa del tampone, dopo che l'allenatore è risultato positivo al Covid-19.

La squadra era in via di preparazione per il campionato di Eccellenza organizzato dall'Uisp Valdera. Secondo la ricostruzione apparsa oggi su Il Tirreno, l'allenatore, residente nel comune di Santa Croce sull'Arno, sabato aveva la febbre e lunedì mattina si è sottoposto al tampone. Ieri la conferma: è positivo al coronavirus.

L'Asl Toscana Centro ha avviato gli accertamenti del caso ed è risalita ai contatti stretti dell'allenatore negli ultimi giorni. Sono diciotto su su 30 i giocatori che sono stati a contatto con il mister. Tra loro alcuni hanno la febbre e saranno sottoposti al tampone, mentre per gli altri, asintomatici, l'esame sarà somministrato tra qualche giorno.