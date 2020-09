Cultura, al Politeama di Poggibonsi Nora Venturini e Giulio Scarpati

Venerdì 25, settembre la scrittrice Nora Venturini sarà al Teatro Politeama di Poggibonsi per presentare il nuovo romanzo “Buio in sala”, accompagnata dal marito, il celebre attore Giulio Scarpati, che leggerà alcune pagine del libro. L’appuntamento, imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura e teatro, sarà coordinato da Giulia Bennati e si svolgerà alle 17.30 nella sala minore del teatro valdelsano. Durante l’iniziativa verranno date anche le prime informazioni sulla nuova stagione teatrale 2020/2021 che è in preparazione.

Il romanzo è un giallo con le avventure di una tassista detective. È estate: il sole brucia e solo i turisti osano affrontare l’afa. Ad accoglierli nel suo fresco taxi c’è Debora Camilli, che si divide tra le strade di Roma e il mare di Ostia. In un pomeriggio sonnacchioso, per un soffio Debora non tira sotto una vecchia signora che vaga confusa in abito da sera e stola. Si tratta di Valeria Massani, un tempo diva dei palcoscenici nazionali ormai in preda alla demenza, che la tassinara, intenerita, riconduce a casa. Pochi giorni dopo, l’anziana muore per cause apparentemente naturali…

Nora Venturini è regista teatrale e sceneggiatrice. Ha scritto varie serie tv e tv movie per Rai e Mediaset e firmato numerose regie teatrali. Ha esordito nella narrativa con L’ora di punta (Mondadori, 2017), la prima indagine della tassista Debora Camilli.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato dall’Ass. La Scintilla in collaborazione con Fondazione Elsa e con la libreria Mondadori Discoshop.

Fonte: Ufficio stampa