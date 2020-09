Festa del Commercio 2020, edizione light a Pontedera: via allo shopping notturno

L'evento dello shopping notturno pontederese, che unisce fashion e food radunando ogni stagione migliaia di visitatori di ogni età, torna per questo 2020. L'appuntamento con la Festa del Commercio è per questo venerdì 25 settembre, dalle 18.00 alle 1.00 nel centro di Pontedera, in sicurezza e secondo le normative anti Covid che, naturalmente, ne hanno modificato un po' la forma rispetto agli altri anni. Sarà dunque un'edizione light, non solo perché in forma leggermente ridotta ma anche per le luci aeree che saranno installate sopra Corso Matteotti e vie circostanti. Accompagnate dunque dagli effetti dell'illuminazione, le persone potranno vivere la Festa del Commercio come sempre, tra i loro negozi preferiti, musica e intrattenimento.

Tra le novità di quest'anno si trova l'utilizzo della piattaforma Pontedera shop, attivata durante il lockdown, e altri incentivi per godersi una consumazione tra i locali del centro. L'edizione 2020 è stata presentata questa mattina nel Comune di Pontedera. Presenti il sindaco Matteo Franconi, il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli, Eugenio Leone responsabile organizzazione eventi, Claudio Del Sarto coordinatore Confesercenti Pontedera e Valentina Savi di Confcommercio.

Un settore quello del commercio che, come ben sappiamo, ha risentito molto delle conseguenze economiche del Coronavirus. L'iniziativa della Festa del Commercio dunque vuol fornire una boccata d'aria in particolar modo quest'anno, a tutti quei negozianti che "si sono messi in gioco - ha detto Del Sarto - non era scontato, per una serata che ha un po' l'amaro in bocca". Anche l'illuminazione ha un suo perché, rappresentando la volontà di "dare una luce nuova".

Festa commercio Pontedera, le dichiarazioni

"Pontedera con ottimismo cerca di riprendere, moderatamente, le attività del tessuto commerciale più importanti e quest'anno viene riproposta una versione light della Festa del Commercio dell'anno scorso - ha spiegato il vicesindaco Puccinelli. L'edizione 2019 fu fermata dal maltempo: "Ci sarà un'illuminazione del cielo del corso e sotto questa cornice stellata ci saranno dei punti musicali dove si potrà acquistare nei negozi". Tra questi ultimi alcuni rilasceranno, durante la serata, uno sconto ai clienti del 10% che può essere attivato proprio sulla vetrina digitale Pontedera shop. Le collaborazioni con i pubblici esercizi però non si fermano qui. Infatti, come ha proseguito Puccinelli "i negozianti potranno offrire dei gettoni che potranno essere spesi per un aperitivo" nei locali della città. "Questo darà la possibilità di fare un piccolo brindisi per la Festa ma sempre con attenzione e sicurezza". I tavolini fuori dagli esercizi saranno infatti tolti, evitando il rischio di assembramenti.

"Il momento è difficile, ma questa Festa vuole essere un inizio positivo - ha detto Valentina Savi, di Confcommercio. Dopo varie riunioni tra associazioni di categoria e commercianti negli scorsi mesi, l'evento è stato organizzato con l'impegno di tutte le parti e dell'amministrazione, che comprenderà tra le novità già elencate anche "due inaugurazioni importanti, che hanno deciso di investire a Pontedera e scelto la Festa del Commercio per comunicarlo a tutta la città".

Il sindaco Franconi ha concluso con i ringraziamenti rivolti a tutti coloro che hanno lavorato per l'evento, in una "città vivace che non si arrende". Mentre alcuni negozianti ristrutturano il proprio ambiente "passa il messaggio che nei momenti di difficoltà non ci si ferma ma si investe. Nelle prossime settimane la nostra azione sarà in questa direzione, tutto quello che possiamo mettere in campo per avere visitatori in sicurezza lo faremo".

Festa commercio Pontedera, il Servizio Navetta

In occasione della Festa del Commercio a Pontedera, venerdì 25 settembre verrà prorogata la Navetta (gratuita) dalle ore 20.35 alle 1.00 di notte, con corse ogni 15 minuti, rispettando il percorso classico: Park Cineplex - Viale Italia - Piazza Arno - Piazza Gronchi - Park Cineplex

Margherita Cecchin