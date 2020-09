Fotografa Certaldo e vinci un apericena per due, libro e musei

Quella di quest’anno è stata per il borgo di Certaldo un’estate che non si dimenticherà facilmente. Prima la timida riapertura dopo il lockdown, tra timori e attese, poi il boom di turisti e di presenze che ha visto un luglio e agosto incredibili, con numeri di ingresso ai musei superiori addirittura al 2019. Infine gli eventi, che, nonostante la mancanza di Mercantia, si sono riaffacciati con il teatro, il cinema all’aperto, i concerti del Maggio, le mostre e i racconti dei cittadini del festival “Ci sono sempre parole” a cura del MuDEV; eventi che proseguiranno i primi di ottobre con la XXII edizione di Boccaccesca.

Così, per celebrare questa estate, il cui “clima” tutti sperano prosegua anche durante l’autunno, la pagina Instagram VisitCertaldo, pagina ufficiale di promozione turistica di Comune di Certaldo e Associazione Pro Loco, lancia il contest fotografico #Fermatiacertaldo

A partire da oggi e per un mese, fino al 22 ottobre, chi vorrà partecipare dovrà postare sul proprio profilo Instagram una foto caratterizzata dagli hashtag #FermatiaCertaldo e #VisitCertaldo

Al termine del periodo indicato, una giuria costituita da fotografi e appassionati di fotografia decreterà lo scatto più bello. Il vincitore si aggiudicherà un apericena gentilmente offerto dal locale "La Dolce Vita", per due persone, composto da: drink, tagliere di salumi e pecorini con marmellata di cipolle, caffè, Cantuccini e Vin Santo. Oltre a ingresso gratuito nei musei e una copia del libro "Gli stemmi dei vicari di Certaldo" di Carlo Tibaldeschi (edizione Polistampa).

L’iniziativa rientra nella campagna di marketing “Certaldo – Fermati e respira la Toscana” promozza dal Comune di Certaldo. Altre iniziative analoghe si annunciano poi per le prossime settimane, per promuovere Certaldo in tutta Italia grazie ad iniziative culturali ed eventi originali.

Info: www.facebook.com/visitcertaldo https://www.instagram.com/visitcertaldo/

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa