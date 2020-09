Giani festeggia al Mandela Forum: "Sinistra Civica Ecologista sarà in giunta"

Sinistra Civica Ecologista entrerà nella giunta regionale del neo-presidente Eugenio Giani: è lo stesso Giani a confermarlo durante la festa al Mandela Forum di Firenze alla quale hanno partecipato anche Nicola Zingaretti, segretario Pd, Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed Enrico Rossi, presidente uscente. "SCE non ce l'ha fatta per poche centinaia di voti a entrare in Consiglio ma in giunta ci dovranno essere perché ho sentito fortissimo il loro valore e il loro impegno. Anche Italia Viva ha dato un apporto fondamentale alla campagna elettorale", ha spiegato Giani.

A margine dell'evento Zingaretti ha spiegato che "con Matteo è ovvio che dopo la scissione c'è stato un momento difficile: ora c'è un momento, assolutamente alla luce del sole, basato sul confronto e sulla schiettezza, ma con un protagonismo della politica". Poi parlando del governo il segretario Dem ha sottolineato: "Tutto quello che ho fatto in questi 12 mesi è stato ricostruire le condizioni dell'unità, l'opposto delle cattiverie, che si erano dette e che si sono sciolte come neve al sole, di una nostra subalternità a qualcuno: alla faccia della subalternità, mi verrebbe da dire".

"Non si può governare insieme da avversari - ha detto ancora Zingaretti -, bisogna farlo da alleati, ognuno con le proprie idee e valori ma con la capacità di dirci le cose con molta schiettezza". "Abbiamo vinto, era rischiosa, adesso godiamoci la festa", ha invece sottolineato Renzi a proposito delle regionali in Toscana, prima di sedersi tra il pubblico. In chiusura della festa le note di Imagine cantata da Dolcenera, poi l'ultimo saluto di Giani. "Un grande sogno è l'orizzonte della Toscana, grazie di cuore a tutti" il messaggio finale .

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO