Giornate Europee del Patrimonio, visite guidate alla Biblioteca Marucelliana

L’edizione 2020 delle Giornate Europee del Patrimonio #EuropeanHeritageDays si propone di celebrare “il ruolo svolto dall’istruzione nel far conoscere il patrimonio culturale, e il ruolo del patrimonio culturale nell’istruzione”.

In questa ottica la Biblioteca Marucelliana propone delle visite guidate alla mostra, inaugurata ad inizio marzo e subito dopo chiusa a causa dell’emergenza Covid, “Un metodo per la ricerca. Anna Forlani Tempesti e i disegni della Biblioteca Marucelliana di Firenze”. L’esposizione infatti illustra quanto lo studio attento sia indispensabile per la conoscenza del patrimonio, in questo caso grafico, ma anche quanto lo stesso patrimonio sia indispensabile per la conoscenza e l’istruzione dei giovani che, in questo come in altri campi, hanno assoluta necessità di apprendere un metodo scientifico che necessariamente si deve confrontare con l’oggetto dell’indagine, con quel patrimonio culturale conservato nei luoghi ad esso preposti.

Anna Forlani Tempesti, una delle maggiori esperte di grafica dei secoli XVI e XVII, apprezzata per il suo rigore scientifico oltre che per le sue qualità umane, ha saputo ben coniugare questi aspetti: la conservazione, lo studio e l’insegnamento. Oltre che Direttrice del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi è stata apprezzata docente universitaria. In decenni di frequentazione aveva stabilito un rapporto intimo e profondo con la Marucelliana, depositaria di uno dei fondi di grafica più interessanti del panorama nazionale. Ed è anche grazie ai suoi studi che il patrimonio di disegni gelosamente custodito dall’istituto ha potuto essere conosciuto e apprezzato ben al di là delle mura che lo tutelano.

Le visite guidate, per un massimo di 10 persone ciascuna (su prenotazione), saranno articolate su tre turni:

15,15 – 16,15

16,30 – 17,30

17,45 – 18,45

È obbligatoria la prenotazione all’indirizzo:

b-maru.informazioni@beniculturali.it

Fonte: Biblioteca Marucelliana - Firenze