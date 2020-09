Giovanni Corbinelli e Giulio Buti nello staff tecnico Abc

Ancora una volta è castellanità la parola d’ordine della stagione 2020/2021.

Uno degli obiettivi dell’Abc Castelfiorentino, infatti, è proprio far crescere e lanciare non soltanto giovani giocatori ma anche giovani allenatori e, come in questo caso, giovani preparatori fisici: Giovanni Corbinelli e Giulio Buti.

Entrambi, oltre ai rispettivi ruoli di giocatori in C Gold e Promozione, si apprestano dunque a seguire le orme di Simone Garbetti: a loro, infatti, il delicato compito di allenare la parte fisica del vivaio e delle formazioni senior castellane, ad eccezione della prima squadra come sempre affidata a Garbetti.

- Giovanni Corbinelli, studente di Scienze Motorie, a lui sono affidate la Prima Divisione e le squadre Under 15, Under 14, Under 13, Under 16 Femminile, Esordienti e Aquilotti. Inoltre, farà parte dello staff tecnico Minibasket nei gruppi Pulcini e Microbasket

- Giulio Buti, fresco di laurea in Scienze Motorie, a lui sono affidati la Promozione maschile e il gruppo Under 18, in un’ottica di continuità tra le due squadre. Anche lui farà parte dello dello staff tecnico Minibasket nei gruppi Pulcini e Microbasket.

Due giovani su cui la società crede e vuole investire, pronti a fare esperienza sul campo mettendo il loro bagaglio universitario al servizio dei giovani atleti gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino