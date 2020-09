Il successo di “Effetto Notte”. 3000 spettatori nell’arena estiva di San Casciano

Bilancio positivo per la stagione estiva di San Casciano “Effetto Notte” che ha animato l’arena entro le mura per oltre tre mesi proponendo una trentina di spettacoli di qualità rivolti ad un pubblico diversificato. Il carnet di eventi che ha spaziato tra cinema, teatro, incontri letterari e musica ha attratto la presenza di oltre 3mila spettatori, disposti in piazza Samonà nel rispetto delle linee guida per la prevenzione e il contrasto alla diffusione della pandemia.

“Pur con una capienza ridotta rispetto alle reali potenzialità dello spazio – commenta l’assessore alla Cultura Maura Masini – l’agorà estiva di San Casciano in chiave anti Covid è stata apprezzata dalla comunità, come attestano i dati dell’affluenza. La programmazione, curata dall’Ufficio Cultura del Comune, ha offerto un’ampia opportunità culturale al pubblico che ha investito sul talento, la sensibilità e l’originalità delle proposte realizzate in collaborazione con le associazioni e le realtà locali. I sancascianesi hanno potuto godere delle atmosfere estive e del senso di libertà ritrovato, dopo il difficile momento del lockdown. L’organizzazione e la gestione dello spazio si sono svolti in totale sicurezza tenendo conto delle linee guida e dei parametri di distanziamento previsti dal Governo.

“Un risultato positivo che premia lo sforzo compiuto dall’amministrazione comunale nel dopo Coronavirus - ha aggiunto il sindaco Roberto Ciappi - teso alla creazione di un ventaglio eterogeneo di spettacoli e occasioni di intrattenimento rivolto a cittadini e turisti. La nostra estate è stata una piazza aperta, accessibile e condivisa dove hanno trovato spazio interessi e passioni per le diverse espressioni artistiche. Rivolgo un caloroso ringraziamento ai nostri partner, il Cinema Teatro Everest, il Circolo Acli, il Cineforum, la Compagnia Arca Azzurra Teatro. Esprimo stima e gratitudine anche per l’impegno profuso dal responsabile dell’Ufficio cultura, Leonardo Baldini, che in questi mesi ha lavorato con indiscutibile passione, costanza e dedizione”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino