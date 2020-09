Incidente a Scandicci, 57enne muore sulla via Empolese

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16.40, il 57enne Marco Cambi ha perso la vita in un incidente a Scandicci in via Empolese. L'uomo era a bordo del suo scooter che ha impattato contro un furgone poco lontano dalla sua abitazione.

Il 57enne, come riporta la Nazione, era un artigiano e campione di pesca sportiva. Marco Cambi è deceduto sul posto.

Il 57enne era campione di pesca al Black-Bass, una disciplina agonistica FIPSAS che segue la regola del “catch and release” (cattura e rilascia). Il pescato viene mantenuto in vita durante la competizione in apposite vasche ossigenate presenti nelle imbarcazioni, tipiche di questa disciplina, per poi essere controllato pesato. Dopo questa delicata operazione ed infine reimmesso nelle acque del lago. Nel 2015 Cambi ha rappresentato l'Italia al Campionato Mondiale di Pesca al Black-Bass da natante a coppie, al Lago di Bolsena.

Moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Marco Cambi, molto conosciuto e amato.