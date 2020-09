Lavoratori a nero, chiusi un ristorante e un centro massaggi in Valdinievole

Un centro massaggi di Pieve a Nievole ha visto sospendere le sue attività su provvedimento emesso dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro. La motivazione riguarda l'aver impiegato interamente lavoratori a nero. Per la titolare, una cinquantenne di origine cinese, è arrivata una multa da 9.200 euro. Più consistente la sanzione per un ristorante di Montecatini Terme, dove i militari hanno sospeso l'attività di un 43enne di origine albanese, già noto alle forze dell'ordine. Aveva impiegato 3 lavoratori in nero sul totale di 8 dipendenti. L'uomo è stato denunciato.

