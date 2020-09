Lavori urgenti all'illuminazione pubblica a Firenze, chiusa via Fortini

Inizieranno a breve i lavori urgente di Silfi per la riparazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Fortini. Il tratto tra via Santa Margherita a Montici a via Cecchi sarà chiuso mentre via di Rusciano tra via Fortini e via Salutati diventerà strada senza sfondo con ingresso e uscita da via Salutati. L’intervento andrà avanti fino al tardo pomeriggio di oggi (intorno alle 18) poi la strada sarà riaperta per poi riprendere domani mattina e concludersi in giornata.

Sarà comunque consentito il transito per i mezzi di soccorso e ai frontisti (attenzione alla segnaletica). Sempre per i frontisti in via Fortini sarà istituito anche un senso unico alternato a vista con direzione via del Larione.

Nessuna modifica per l’accesso alla zona di Pian dei Giullari; per l'uscita si consiglia l'itinerario da via Torre del Gallo-viale Galilei.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa