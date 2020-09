Lineapelle A New Point of View, le interviste video

Lineapelle A New Point of View è cominciato ieri, martedì 22 settembre, alla Fiera di Milano-Rho: il nuovo 'punto di vista' sul mondo della pelle sarà anche per quest'anno, nonostante il post-lockdown, ripreso in tv. gonews.it pubblicherà i video proposti dalla Easy News Press Agency di Maurizio Zini con le interviste ai protagonisti di questa due giorni dedicata all'economia e ai comprensori della pelle italiana (Santa Croce e comuni limitrofi, Arzignano, Solofra).

Intanto il 'battesimo' è avvenuto anche con il senatore Matteo Salvini, leader della Lega, che si è presentato nella giornata di ieri proprio per il taglio del nastro. Salvini ha conversato con Fulvia Bacchi, direttore generale Unic, e ha ammirato le lavorazioni esposte nei padiglioni.

Lo speciale, di cui trovate di seguito la prima parte, andrà in onda sabato 24 ottobre 2020 dalle 16 alle 17 sul canale Sky 839 Veneto Link.