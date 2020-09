Mense Scandicci, una settimana di ritardo per il personale statale mancante

Slitta a lunedì 5 ottobre – in ritardo di una settimana rispetto alla prima data comunicata – il servizio mensa nelle scuole primarie e d’infanzia statali di Scandicci, mentre nei nidi e nelle materne comunali all’interno dei servizi 1-6 anni il servizio è già partito rispettivamente nelle date dell’8 e del 14 settembre. Le tre dirigenti scolastiche cittadine hanno comunicato l’impossibilità per gli Istituti comprensivi di organizzare l’avvio del servizio per la data fissata inizialmente, ovvero il 28 settembre, in quanto al 23.9 non è stato ancora nominato il personale del corpo docente, il personale Ata e il il personale di sostegno. Ricordiamo che gli uffici della Pubblica istruzione del Comune assieme alle dirigenze scolastiche dei tre Istituti comprensivi hanno già predisposto tutte le misure per la ripartenza delle mense scolastiche nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid già a partire dalla prima settimana di settembre.