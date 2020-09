Nuova gelateria in centro storico a Santa Maria a Monte

Grazie alla passione per i borghi e alle risorse artistiche del territorio arriva a Santa Maria a Monte, in Via dell’Orologio 2, la Gelateria del Borgo. Si amplia così il numero di attività aperte grazie al progetto il “Borgo che vorrei”, che dal 2016 hanno raggiunto circa quota 20. “Questo è uno dei progetti più ambiziosi dell’amministrazione comunale che, in collaborazione con la Pro Loco e gli imprenditori del territorio, vuole ridare vita al centro storico” – dice la Vicesindaco e Assessore per la valorizzazione del centro storico Manuela Del Grande - “l’operosità e la concretezza dei commercianti nel promuovere il paese ci danno un feedback positivo, mostrandoci di aver puntato su scelte politiche vincenti”. All’inaugurazione, svoltasi lo scorso 12 settembre alla presenza della giunta comunale, è intervenuto anche il Sindaco Ilaria Parrella, la quale ha fatto un grosso in bocca al lupo alle proprietarie per questa nuova, ma non troppo, avventura. La titolare, Serenella Petri, ha infatti anche una gelateria artigianale in Versilia che gestisce col marito da quasi un decennio. “Siamo venuti a conoscenza di questo progetto tramite un amico, anche lui proprietario di un’attività nel centro di Santa Maria a Monte, e insieme a mia figlia Virginia abbiamo deciso di buttarci e provare ad aprire un punto vendita in questo bellissimo borgo”.

La padrona di casa ci propone una vasta gamma di gusti, tutti provenienti da materie prime di eccellenza lavorate senza aggiunta di grassi e coloranti. Si parte da quelli più estivi, quali la frutta, per passare ai più tradizionali e golosi, quali il pistacchio, la nocciola e il cioccolato fondente, rigorosamente senza latte. Tante sono le specialità da assaporare e tra queste, senza dubbio, abbiamo la zuppa inglese, fatta seguendo la ricetta classica, e il biscocrock, amato dai più piccoli e non solo; una crema biscottata ricoperta da uno strato di nutella e da biscotti sbriciolati, nello specifico i famosi “abbracci”, quelli che, in tempo di Covid, sono mancati.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa