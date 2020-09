Orgoglio Toscana fuori dal Consiglio regionale per 800 voti: "Chiederemo riconteggio"

Era la lista civica apartitica a supporto di Eugenio Giani presidente, ma per 800 voti circa il risultato ottenuto (2,95%) non permette la presenza di un consigliere regionale. Parliamo di Orgoglio Toscana, che attraverso il candidato Paolo Bambagioni, consigliere regionale uscente, si prepara a fare richiesta di riconteggio delle schede. Ancora non è terminata l'assegnazione a causa di alcune sezioni non ancora assegnata. Da qui la proclamazione degli eletti, atto necessario per un eventuale riconteggio. Bambagioni afferma di voler ricorrere a "un diritto che abbiamo" per "ricontrollare i verbali, qualche scheda scartata o qualche errore banale potrebbero esserci". Un risultato simile è giunto per un'altra lista affiancata, quella di Sinistra Civica Ecologista, che al momento ha ottenuto 47.838 voti raggiungendo il 2,96%.