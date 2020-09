Puliamo il Mondo, nuovo appuntamento a Vicopisano

In occasione della XXVIII edizione di Puliamo il Mondo, grande iniziativa nazionale di volontariato ambientale promossa da Legambiente, l’Amministrazione Comunale di Vicopisano, l'associazione Vico Verde e GVA Fratelli del Moro, insieme a Misericordia e Croce Rossa locali, promuovono una mattinata di pulizia, dalle 9.00 alle 13.00, domenica 27 settembre, sull’intero territorio comunale, rivolta a tutti e a tutte: volontari e volontarie, famiglie, adulti, bambini e bambine, persone di tutte le età e altre associazioni.

Per i bambini e le bambine saranno disponibili i kit di Legambiente dedicati alla giornata.

I punti di incontro saranno tre: a Vicopisano, in Piazza Cavalca (per informazioni: Fabiola Franchi, Assessora all’Ambiente 335/5854401 e Juri Filippi, Assessore al Ciclo dei Rifiuti

348/2880864), San Giovanni alla Vena, in Piazza della Repubblica (per informazioni: Serena Tarroni, Consigliera alla partecipazione 347/4425380 e Alessio Ferrucci, Consigliere alle frazioni 320/7047263), Uliveto Terme, Piazza XXV aprile (davanti alla scuola primaria di Uliveto, gli altri punti di ritrovo saranno indicati al momento dell’adesione): Matteo Goretti, presidente di Vico Verde, 380/4947558).

Per partecipare è sufficiente essere muniti di guanti resistenti, di mascherina e di igienizzante, il resto sarà fornito. Saranno rispettate tutte le precauzioni antiCovid necessarie per pulire il territorio in sicurezza.

Le famiglie con bambini e bambine potranno restare a pulire nelle strade, piazze e nei giardini pubblici delle varie frazioni.

Altri gruppi di persone potranno spostarsi in zone più decentrate dove sono presenti rifiuti abbandonati, anche di grosse dimensioni. Saranno, in ogni caso, i vari referenti a dare indicazioni precise a tutti e a tutte. Informazioni su www.viconet.it e contattando i numeri di assessori, consiglieri e presidente di Vico Verde riportati.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa