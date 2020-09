Si è diretto a un chiosco trascinando una bici che aveva la ruota posteriore bloccata da un lucchetto, gli avventori lo hanno notato e hanno chiamato la polizia. Un 30enne è stato denunciato a Peretola, in via della Cupola alle porte di Firenze, per ricettazione della bicicletta. Secondo gli investigatori l'uomo, di origini marocchine, avrebbe rubato il mezzo. Il trentenne si è giustificato dicendo che si trattava di un regalo.