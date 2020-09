Riprende la rassegna 'Declinazioni femminili' con un appuntamento dedicato a formazione e lavoro

Opportunità per ripartire dopo la pandemia: formazione, politiche del lavoro e incentivi all’inserimento lavorativo in ottica femminile.

Dopo l'interruzione forzata dovuta all'emergenza sanitaria riprendono alcuni degli appuntamenti della rassegna DECLINAZIONI FEMMINILI, iniziata a gennaio 2020.

Si riparte da un tema cruciale per tutti e, soprattutto, per tutte: il lavoro e la formazione.

È evidente che gli effetti della pandemia rischino di far pagare alle donne il prezzo più alto, aggravando ancor di più le diseguaglianze esistenti nel mercato del lavoro. Nei prossimi mesi sarà dura per molti e per le donne lo sarà ancor di più.

Quali opportunità mette a disposizione la Regione Toscana in termini di formazione, politiche attive e incentivi per l’inserimento lavorativo? Ne parliamo con Donatella Allori, consulente di orientamento professionale presso il Centro per l’Impiego di Empoli sabato 3 ottobre alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Comunale, viale Cento Fiori, 34.

Questo incontro segue un primo appuntamento introduttivo, tenutosi nel mese di febbraio. È aperto prima di tutto alle donne che avevano già preso parte al primo seminario, ma i due appuntamenti non sono collegati direttamente e quindi è tutte possono partecipare.