Ruba portafoglio da auto in sosta, denunciato 53enne

All’inizio del mese di luglio un uomo di Castel Focognano in località Pieve a Socana, nei pressi del bivio per Ornina, aveva parcheggiato la propria auto e dimenticato al suo interno il portafoglio con documenti, denaro contante e carte di credito.

Un 53enne nato a Roma ma residente in provincia di Arezzo, autore nel passato di reati analoghi a quello che stava per compiere, ha notato l'episodio e si è introdotto in auto impossessandosi del portafoglio.

Il malcapitato si è rivolto ai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena per denunciare quanto accaduto e subito sono stati tracciati i movimenti delle carte di credito e bancomat della vittima.

I carabinieri della Stazione di Rassina hanno scoperto due prelievi illeciti all’ATM Poste Italiane di Capolona, per un totale di 400 euro. Con i colleghi della Compagnia di Arezzo, dopo aver attentamente esaminato le immagini della videosorveglianza, hanno identificato il colpevole, che è stato denunciato alla Procura di Arezzo per furto aggravato e in contemporanea, avendo effettuato i prelievi a Capolona per l’inosservanza del provvedimento del foglio di via obbligatorio da quest’ultimo comune, misura disciplinata dall’art. 2 del dlgs n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).