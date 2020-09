Rubano scooter e scippano una 48enne a Empoli, fermato un sanminiatese di 34 anni. Si cerca il complice

Lo scorso 18 settembre, verso le ore 11, una signora empolese di circa 48 anni, mentre transitava in bicicletta in Piazza Pinturicchio, è stata affiancata da due soggetti a bordo di uno scooter che le hanno rubato la borsa custodita nel cestino della bici. Lo scippo è stato ripreso in un video di una telecamera di un privato. Le successive indagini si sono concentrate quindi sul mezzo usato per commettere il delitto, un grosso scooter di colore nero, presumibilmente rubato. Questo è stato poi individuato a San Miniato, in via Berlinguer, dove era stato parcheggiato.

Dopo un lungo appostamento gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Empoli, hanno sorpreso mentre montava in sella allo scooter e si apprestava a partire un giovane, che veniva bloccato e condotto in ufficio. Nel suo zainetto è stato trovato un telefono cellulare corrispondente a quello rubato alla signora empolese, mentre lo scooter risultava essere stato rubato ad Empoli lo scorso 5 agosto. Proprio all’interno dello scooter sono state trovate delle bombolette spray con cui evidentemente i malfattori riverniciavano il mezzo dopo aver commesso i reati. In origine, infatti lo scooter rubato, di marca Kymko e 300 di cilindrata, era grigio metallizzato. Il telefono, sbloccato e riconosciuto dalla proprietaria, verrà restituito nei prossimi giorni, così come lo scooter rubato.

Il malfattore, B.E. di anni 34, residente a San Miniato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e soggetto già trattato dal Sert di Empoli in quanto tossicodipendente, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e furto aggravato. Sono in corso indagini per risalire alla identità del complice e ad eventuali reati dello stesso tipo commessi in zona.