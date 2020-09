Scuole di Orentano e Villa Campanile, il cdx: "Mancata sanificazione fatto gravissimo"

Questa mattina i genitori e gli alunni della scuole elementari e medie di Orentano e i bambini della scuola dell’Infanzia di Villa Campanile, hanno avuto una brutta sorpresa. Il motivo? La mancata pulizia e sanificazione delle aule dopo le operazioni elettorali. Come previsto, infatti, i due istituti dal 23 settembre avrebbero dovuto riprendere regolarmente l’attività scolastica ma, soltanto al suono della campanella, ci si è resi conto che non si era provveduto all'attuazione delle misure anti covid previste dal Ministero dell'Interno. Come si evince dalle parole del Sindaco, sembra che la responsabilità sia da attribuirsi agli uffici comunali. Questo scaricabarile ci pare assai semplicistico e imbarazzante e non può essere sufficiente a sottrarre il Sindaco e l’Assessore alle enormi responsabilità che, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno nei confronti dei bambini e del personale scolastico, responsabilità che avrebbero dovuto imporre loro di vigilare in maniera più incisiva. Perché il compito della politica è anche quello di vigilare, non solo di ratificare quello che viene deciso negli uffici comunali. Riteniamo il fatto in questione gravissimo, non solo per la potenziale messa a rischio dei bambini e del personale scolastico, ma anche per il mancato preavviso ai genitori che, a causa di tanta superficialità, si sono trovati costretti a subire un enorme disagio. Con le scuse, sinceramente, ci facciamo poco. Per questo, come gruppo consiliare di opposizone, presenteremo un’Interrogazione con la quale chiederemo all’Amministrazione di chiarire le responsabilità dell’accaduto.

Monica Ghiribelli e Alba Colombini –

Lega Salvini Premier Nicola Sgueo – Fratelli d'Italia