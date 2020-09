Si conclude dopo 35 anni l'incarico di Don Roberto Bartolini nella parrocchia di San Andrea a Montespertoli

Domenica 13 settembre 2020 si è concluso l’incarico alla guida pastorale della comunità parrocchiale di San Andrea a Montespertoli, per Don Roberto Bartolini e per il suo collaboratore Don Maurizio Pieri.

I residenti, gli operatori e il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Santa Maria della Misericordia” di Montespertoli li salutano e li ringraziano per l’impegno, la vicinanza e l’amore che hanno sempre avuto per la nostra struttura.

Don Roberto, quale parroco di S. Andrea a Montespertoli per 35 anni, ha avuto anche l’incarico di partecipare attivamente e continuativamente alla gestione, essendo Vice Presidente di diritto del Cda, e di assistere spiritualmente i residenti della “Casa di Riposo Santa Maria di Misericordia di Montespertoli”.

Dal 1985 ad oggi tanti cambiamenti hanno interessato la nostra struttura e hanno visto Don Roberto coinvolto. Ha dimostrato pazienza, professionalità e disponibilità al dialogo con le autorità locali ed i suoi rappresentanti nominati nel Consiglio di Amministrazione. Tenacemente ha cercato di tenere sempre presente gli scopi originari della “Casa di Riposo”.

Vogliamo ricordare in particolare due fatti:

· Nel 1992 le suore “Sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena”, che dal lontano 1932 hanno prestato servizio nella Casa di Riposo, lasciano la nostra struttura. (È doveroso ricordare Suor Niccolina Anselmi che ha iniziato il suo servizio nel 1932 e l’ha dovuto lasciare alcuni anni dopo il 1992, a lei e alla sua opera prestata per tutti i montespertolesi va il nostro eterno riconoscimento); dopo di che il servizio è stato effettuato da personale alle dipendenze della Casa di Riposo.

· Altro momento importante quello cha ha visto la trasformazione del nostro Ente da Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Azienda Servizi alla Persona (ASP) in attuazione della Legge regionale n 43/2004. Periodo complicato che si è protratto fino al 2010 quando con Decreto del Presidente della Giunta n. 237/2010 è stato riconosciuto ufficialmente quanto dovuto ai diritti originari dell’originaria Opera Pia.

E’ nota, inoltre, a chi l’ha conosciuto nel difficile lavoro di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, la sua tenacia per mantenere un servizio sociosanitario che risponda alle reali necessità degli ospiti e che rispondano ai valori che hanno dato origine a questa istituzione; valori fondati sull’attenzione ai più fragili offrendo loro non soltanto le cure e le attività previste dai protocolli, ma anche una serie di attenzioni spirituali e sociali che sono importanti per offrire una quotidianità il più vicino possibile a quella familiare. Si è prodigato per mantenere e migliorare l’assistenza religiosa agli ospiti garantendo, fra l’altro, la S Messa tutti i Mercoledì e le Domeniche, nella cappella presente all’interno della struttura, oltre alle funzioni che distinguono i periodi forti dell’anno liturgico. Partecipazioni che hanno spesso coinvolto anche persone esterne alla struttura, permettendo ai nostri residenti di sentirsi parte integrante della comunità parrocchiale montespertolese.

Ci piace salutarla con tanto affetto sapendo che lei sarà sempre vicino a tutti noi e le diciamo che la sua presenza e i suoi consigli saranno sempre graditi e ben accolti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa