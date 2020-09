Sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica della Filarmonica 'A. Mariotti'

La Filarmonica “A. Mariotti” sale di nuovo in cattedra. Sono partiti, infatti, i corsi di musica aperti a tutti gli appassionati. Tante le possibilità offerte dalla scuola e musica davvero per tutti i gusti: è possibile, infatti, iscriversi a corsi di ottoni, tromba, sax, piano, chitarra, percussioni, batteria, clarinetto, basso/contrabbasso ma anche tecnica strumentale, musica jazz, teoria musicale e musica d'insieme (jazz-rock-pop), senza dimenticare i più piccoli con un corso di propedeutica musicale riservato ai bambini. La Filarmonica, inoltre, mette a disposizione una sala prova che può essere prenotata ed utilizzata anche dagli esterni alla scuola. Di pari passo con l'attivazione dei corsi, il presidente Piero lo Iacono è a lavoro anche su un progetto più ampio, ovvero quello di dar vita ad un'orchestra e ad una street band.

“Nel gergo e nell’immaginario comune – spiega il presidente Piero Loiacono – noi rappresentiamo la banda di Fucecchio, e sicuramente è vero. Una storia che dura da oltre 150 anni e di cui andiamo davvero fieri. Ma oltre a questo la Filarmonica “A. Mariotti” è anche una vera e propria scuola di musica, che offre tanti corsi e tante possibilità per adulti, ragazzi e bambini. Inoltre proprio in questo periodo stiamo dando vita a due nuovi progetti legati alla creazione di un'orchestra e di una street band. Vogliamo ampliare sempre più il nostro raggio d'azione e accogliere in questo modo non soltanto coloro che vogliono imparare a suonare uno strumento ma anche gli appassionati di musica jazz, pop e rock”.

I corsi si terranno presso l’auditorium la Tinaia nel Parco Corsini. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 329.5998457.