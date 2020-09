Tpl, bus in rinforzo nel Chianti Fiorentino per gli studenti

Sei nuove corse sono state attivate in Valdipesa e Valdelsa per consentire agli studenti di recarsi nelle aree fiorentine in base ai diversi orari di ingresso e uscita delle rispettive scuole. Sono i rinforzi del servizio di Trasporto pubblico Locale che i Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa hanno richiesto e ottenuto dalla Città Metropolitana in virtù della stretta collaborazione che le amministrazioni comunali hanno attivato con l’ente fiorentino e il consigliere delegato, Francesco Casini.

“Non solo sono state ripristinate tutte le corse dello scorso anno – dichiarano le assessore alla Mobilità Serena Fedi ed Elisabetta Masti - ma abbiamo potuto contare su due nuovi veicoli di supporto, autobus in aggiunta che garantiscono un utilizzo corretto del mezzo, di cui su indicazioni del Ministero è fruibile l’80 per cento della capienza massima, e una corretta applicazione delle norme antiCovid, soprattutto per le corse che registrano una maggiore affluenza da parte degli utenti. Il dato più rilevante è il potenziamento di 6 nuove corse attivate nelle settimane scorso per andare incontro alle esigenze del pendolarismo scolastico e alla complessa organizzazione delle entrate scaglionate stabilite dalle scuole”.

Gli orari delle nuove corse sono passibili di variazioni in quanto adeguati alla forma provvisoria degli orari scolastici che potranno poi passare ad una forma definitiva. “Invitiamo gli studenti – aggiungono le assessore - a compilare il questionario in visione dell’orario definitivo delle scuole per conoscere gli spostamenti degli studenti da casa agli istituti e le modalità per effettuarli”. Il questionario può essere compilato dagli studenti all’indirizzo web https://cittametropolitanafirenze.055055.it/wfol/questionario-spostamento-casa-scuola-casa-istituti-superiori.

I Comuni precisano il dettaglio delle corse aggiuntive. Sono state introdotte due corse la mattina di cui una in partenza da Barberino Val d’Elsa, l’altra in partenza da Montespertoli, con fermate a Cerbaia, dirette al Liceo – Istituto Tecnico Russel Newton e all’Itis Meucci di Scandicci. Altre due sono state attivate per il ritorno da Firenze passando per San Bartolo a Cintoia, dirette a San Casciano e Barberino. La quinta corsa in partenza da Barberino, transita da Tavarnelle e San Casciano per raggiungere piazza della Libertà a Firenze. La sesta corsa, attivata per il ritorno, parte da viale Matteotti, a Firenze, e fa capolinea a Barberino dopo essersi fermata a San Casciano e Tavarnelle.

Le amministrazioni comunali, pur restando a disposizione dei cittadini per eventuali richieste di informazione e segnalazioni, indicano recapiti e contatti utili del servizio di competenza della Città Metropolitana di Firenze: 800570530 numero verde, email: numeroverdetpl@regione.toscana.it, 800373760 numero verde Busitalia, email: clienti.firenze@fsbusitalia.it, 0552760697 numero Osservatorio TPL della Città Metr

