Ha chiamato una 92enne fingendo di essere sua parente, l'ha convinta a darle del denaro per curare una nipote malata di Covid-19. In realtà non c'era niente di vero e la truffa ha portato al furto di circa mille euro.

La truffatrice si è presentata a Firenze in via Fortini a casa della donna e le ha portato via i soldi, dopo la telefonata-farsa. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta indagando.