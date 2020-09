Videocassette abbandonate in zona Querciola a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio di nuovo impegnato nel contrasto agli abbandoni di rifiuti. Ieri, martedì 22 settembre, è stato segnalato da alcuni cittadini un nuovo abbandono lungo il Rio di Fucecchio, nei pressi di via della Querciola. Cittadini ben poco virtuosi non si sono affatto curati dell'ambiente lasciando sul posto moltissimi rifiuti, in gran parte videocassette. Peraltro la zona era stata pulita e bonificata da operatori di Alia nelle giornate di lunedì e martedì mattina, quindi pochissime ore prima del nuovo abbandono.

Si pone ancora, dunque, il problema della mancanza di senso civico da parte di chi, ben lontano dall'interesse di preservare l'ambiente e il paese in cui vive, utilizza aree verdi come discariche. Un problema di fondo a cui il l'amministrazione comunale, grazie al servizio adottato in collaborazione con Alia, cerca di far fronte, ma la cui soluzione primaria resta sempre quella di appellarsi alla responsabilità individuale di ciascun cittadino.

L'impegno del Comune di Fucecchio per le tematiche ambientali è stato recentemente ampliato con l'introduzione di due guardie ambientali e con la prosecuzione della pulizia delle banchine stradali dai rifiuti gettati dai veicoli in transito. Anche altre iniziative collaterali vengono svolte: tra queste Puliamo il Mondo (25, 26 e 27 settembre) che prevede attività di educazione ambientale nelle scuole e con le associazioni in giornate ecologiche dedicate alla pulizia di determinate aree del paese e la distribuzione, già completata, di borracce ecologiche a tutti gli alunni delle scuole di Fucecchio per ridurre il consumo di plastica.

Si ricorda, inoltre, l'importanza della collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali casi di abbandono contattando Alia ai numeri 800 888 333 (da rete fissa), 199 105 105 (da rete mobile), 0571 1969333 (da rete fissa e mobile) attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,30. In alternativa è possibile segnalare gli abbandoni al servizio segnalazioni del Comune di Fucecchio telefonando al numero 0571 268268 o scrivendo a segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa