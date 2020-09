Violenze e stalking, denunce e arresti per tre uomini tra Pistoia e Prato

Le aggressioni nei confronti delle donne non accennano a diminuire in provincia di Pistoia. Negli scorsi giorni sono stati presi provvedimenti per tre persone, ritenute responsabili di violenze e stalking. I carabinieri del Norm e della stazione di Montecatini hanno eseguito un ordine di carcerazione per un 37enne pregiudicato di origine nigeriana, senza fissa dimora anche se regolare in Italia. L'uomo doveva espiare tre anni e cinque mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate commesse in Teramo.

Finisce ai domiciliari invece un uomo italiano di 42 anni, già allontanato dalla casa familiare. Il provvedimento dei militari di Quarrata riguarda svariati episodi di molestie nei confronti della moglie quarantenne.

Infine un 32enne albanese con domicilio a Prato è stato denunciato per atti persecutori. Da tempo infatti telefonava alla ex convivente trentenne residente nel Pistoiese, minacciandola e offendendola di continuo.