Accademia Musicale Amedeo Bassi, open day a Montegufoni

Domenica 27 Settembre dalle ore 16.30 al civico 25 di via Montegufoni si potrà ascoltare tanta musica nel giardino dell’Accademia Musicale, la scuola nata in seno alla Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” di Montespertoli.

Musica per tutti i gusti: insegnanti e allievi della piccola, ma vivacissima scuola proporranno un programma interessante che spazierà dalla musica classica dell’orchestra da camera e del coro “Amedeo Bassi”, al sound pop rock delle formazioni di musica moderna.

Musica per tutte le età: ci sarà un apposito spazio dedicato ai bambini.

Musica per tutti: al termine delle esibizioni tutti saranno coinvolti in un gioco musicale in cui l’orchestra, a cui prenderanno parte anche gli allievi più piccoli della scuola, verrà accompagnata dal ritmo esilarante degli strumenti del laboratorio ritmico “Apriteci le porte!!”. I musicisti, gli spettatori e i bambini che hanno partecipato al laboratorio saranno dunque i protagonisti di un fantasioso flash mob. Sarà l’occasione per tutti di suonare e provare gli strumenti che sono di casa all’Accademia di Montegufoni, come di prendere informazioni sui corsi e sulle modalità di partecipazione.

Sedie, leggii, strumenti, aule, voglia di suonare e stare insieme, insomma proprio tutto è pronto all’Accademia Musicale per la festa di domenica 27 Settembre, a ingresso libero dalle ore 16.30. Per informazioni seguire la pagina facebook o il sito www.accademiabassi.it, tel. 328 1790340.

