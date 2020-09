Alunno positivo al Covid-19 a Santa Maria a Monte

Nuovo caso di Covid-19 in una classe di Santa Maria a Monte. Un alunno di quinta elementare è stato trovato positivo, il contagio non è avvenuto all'interno della scuola bensì in famiglia. Il piccolo sta bene e anche i compagni e le compagne di classe. A darne notizia è il sindaco Ilaria Parrella.

Il primo cittadino ha detto: "Come previsto dal Protocollo in questi casi, i compagni di classe e tutte le persone venute in contatto con l’alunno, in via precauzionale per diversi giorni dovranno rimanere a casa seguendo tutte le regole indicate dalla Asl. Stessa cosa per i compagni della Scuola di Musica che hanno avuto contatto con l’alunno. Tutto si sta svolgendo seguendo i protocolli di sicurezza predisposti nelle scuole e per sicurezza procederemo alla sanificazione degli spazi e attendiamo le comunicazioni della Asl per riaccogliere quanto prima gli alunni nella scuola".

Parrella ha annunciato che tutti coloro che sono stati a contatto con il giovane positivo sono stati contattati.