Lorenzo Ancillotti ospite de 'La Stanza di Vetro' su Clivo Tv Canale 680

E’ il nuovo direttore artistico del Centro Studi musicali Ferruccio Busoni: Lorenzo Ancillotti, ospite della puntata odierna de La Stanza di Vetro, ci racconterà la sua grande passione per la musica. Organista titolare della Collegiata di Empoli, Lorenzo Ancillotti insegna all’Università La Sorbonne di Parigi, oltre a ricoprire alcune importanti cariche nelle istituzioni cittadine. Sotto la sua spinta e di altri enti culturali empolesi, sono stati organizzati i primi eventi pubblici post Covid in città, con la rassegna estiva “Stasera Esco”.

Ancillotti a La Stanza di Vetro ha fatto alcune anticipazioni sulle rassegne che cura direttamente e sui luoghi dove saranno proposte: La stagione musicale busoniana e i Concerti di sant’Andrea. Quest’ultimi saranno, come al solito gratuiti. Mentre per i concerti della stagione busoniana, Ancillotti ha due obiettivi: catturare l’interesse dei giovani e portare sul palco cittadino grandi nomi a prezzi popolari.

Ma Lorenzo vuole smentire anche il motto “nemo propheta in patria”: oltre a essere il più giovane direttore artistico del Centro musicali Ferruccio Busoni, è anche il primo empolese a ricoprire questo ruolo. E un primo, importante passo, l’ha compiuto da tempo: è stata sua l’idea di proporre, ormai da alcuni anni, la lirica in piazza Farinata degli Uberti. “Un’idea che all’inizio ebbe diversi contrasti, ma che oggi è diventato un appuntamento immancabile per gli appassionati empolesi del genere”, svela lui stesso.

Appuntamento su Clivo Tv Canale 680 questa sera alle 21,30.