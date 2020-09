Richiedenti asilo, prorogato bando per servizi di accoglienza

Al fine di consentire a un più ampio numero di operatori economici di aderire alle procedure negoziate per l’affidamento dei servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, il 16 settembre il Prefetto di Firenze ha decretato la proroga dell’originario termine per la presentazione delle domande (già determinato al 20 settembre 2020), con nuova scadenza fissata alle ore 14 del prossimo 20 ottobre.

I relativi avvisi pubblici hanno ad oggetto il potenziale fabbisogno complessivo di 1400 posti dell’area metropolitana fiorentina, ripartito tra tre differenti tipologie di strutture (unità abitative con capienza sino a 50 posti; centri collettivi con capacità ricettiva sino a 50 posti; centri collettivi sino a 99 posti).

Il periodo di affidamento è di 12 mesi, con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, e il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I testi dei bandi e relativi allegati sono pubblicati sul sito web della Prefettura: www.prefettura.it/firenze

I soggetti interessati potranno presentare la propria adesione, correttamente compilata e sottoscritta, utilizzando il modello già pubblicato online il 13 agosto.

Fonte: Prefettura di Pisa - ufficio stampa