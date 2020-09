Senza chiavi di casa precipita da un tetto: giovane in codice rosso alle Scotte

Poco dopo le 12 di oggi, 24 settembre, un 22enne è rimasto ferito cadendo dal tetto di un capannone a Porto Santo Stefano. Il ragazzo è caduto perché stava cercando di entrare nella sua abitazione. Non avendo con sé le chiavi di casa è montato sul tetto di un capannone del cantiere navale in via del Campone ed è precipitato.

Il ragazzo è stato trasportato con elisoccorso Pegaso 2 in codice rosso all'Ospedale Le Scotte di Siena.

Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio Stampa