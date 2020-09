Caso Ragusa: Logli e Calzolaio convoleranno a nozze

Antonio Logli e Sara Calzolaio convoleranno a nozze. La notizia arriva dal settimanale Giallo ed è una nuova piega nel caso Roberta Ragusa, la donna scomparsa da San Giuliano Terme nel gennaio del 2012. Proprio Logli adesso si trova in carcere per la vicenda e avrebbe chiesto a Calzolaio di sposarsi.

Dal carcere avrebbe fatto la proposta all'attuale compagna con un anellino di plastica, di quelli che servono per i tappi delle bottiglie. La promessa sarebbe arrivata prima del lockdown e sarebbe stata rinnovata pochi giorni fa via video.

Logli e Calzolaio sono amanti dal 2004. Per otto anni si sono frequentati all'insaputa di Ragusa, moglie di Logli, e la loro relazione è emersa solo dopo la sparizione della donna. Per il matrimonio in forma civile non ci sarebbero problemi, dato che è stata formalmente riconosciuta la morte di Ragusa, mentre per quello religioso si dovrà attendere che Logli torni libero. La condanna per l'uomo è a venti anni di carcere.